В ОБСЕ приняли решение срочно эвакуировать персонал организации из Украины

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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что организация приняла решение срочно эвакуировать свой персонал из Украины по соображениям безопасности.
В ОБСЕ приняли решение срочно эвакуировать персонал организации из Украины
  • РИА Новости

«В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью на Украине, по согласованию с действующим председателем, я приняла решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит эвакуация российских дипломатов и сотрудников посольства.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине не осталось российских дипломатов.

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