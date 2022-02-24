В ОБСЕ приняли решение срочно эвакуировать персонал организации из Украины
- РИА Новости
«В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью на Украине, по согласованию с действующим председателем, я приняла решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее сообщалось, что в Киеве проходит эвакуация российских дипломатов и сотрудников посольства.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине не осталось российских дипломатов.