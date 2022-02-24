Захарова заявила, что на Украине не осталось российских дипломатов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире НТВ заявила, что на Украине не осталось российских дипломатов.
Захарова заявила, что на Украине не осталось российских дипломатов
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По её словам, закончилась эвакуация российских дипломатов с Украины ночью. 

«У нас там нет дипломатов», — сказала Захарова.

Она отметила, что на Украине не работают российские дипломатические учреждения.

«Относительно того, куда могут обращаться российские граждане, которые сейчас там находятся, безусловно, речь идёт о возможности пересечь границу и обратиться на территории России в соответствующие учреждения», — сказала представитель МИД.

Также Захарова заявила, что россияне могут использовать консульские представительства на территории сопредельных государств.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит эвакуация российских дипломатов и сотрудников посольства. 

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