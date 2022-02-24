Группа украинских депутатов призвала Зеленского начать переговоры с Россией
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Обращение опубликовано на странице Новинского в Facebook.
«Владимир Александрович! Обращаемся к вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», — отмечается в заявлении.
Также авторы обращения призвали Верховную раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания России.
Ранее в Кремле заявили, что власти России готовы к диалогу с украинским руководством, если оно будет готово обсуждать поставленные Москвой вопросы, в том числе о нейтральном статусе.