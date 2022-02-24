Группа украинских депутатов призвала Зеленского начать переговоры с Россией

Группа из семи украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвала его незамедлительно начать переговоры с Россией.

Обращение опубликовано на странице Новинского в Facebook.

«Владимир Александрович! Обращаемся к вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», — отмечается в заявлении.

Также авторы обращения призвали Верховную раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания России.

Ранее в Кремле заявили, что власти России готовы к диалогу с украинским руководством, если оно будет готово обсуждать поставленные Москвой вопросы, в том числе о нейтральном статусе.