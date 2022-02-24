В ЛНР заявили, что украинские войска загоняют военную технику в жилые дворы
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Об этом сообщил журналистам подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«Военнослужащие вооружённых сил Украины используют запрещённые методы ведения войны. Сейчас наша разведка фиксирует что вооружённые силы Украины подгоняют технику к многоэтажкам в населённом пункте Счастье. Также в населённом пункте Станица Луганская прямо во дворы мирных жителей загоняется бронетехника, с таким расчётом, что в случае нанесения удара обязательно пострадают мирные граждане», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинские военнослужащие в населённом пункте Счастье размещаются в многоэтажных домах и ведут оттуда прицельный огонь.
Ранее в результате обстрела украинских военных в Киевском районе Донецка ранения получили три человека.