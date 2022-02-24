В ЛНР заявили, что украинские войска загоняют военную технику в жилые дворы

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В ЛНР заявили, что украинские войска в населённых пунктах Счастье и Станице Луганской загоняют военную технику в жилые дворы для прикрытия мирными жителями.
В ЛНР заявили, что украинские войска загоняют военную технику в жилые дворы
  • AP
  • © Sergei Grits

Об этом сообщил журналистам подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Военнослужащие вооружённых сил Украины используют запрещённые методы ведения войны. Сейчас наша разведка фиксирует что вооружённые силы Украины подгоняют технику к многоэтажкам в населённом пункте Счастье. Также в населённом пункте Станица Луганская прямо во дворы мирных жителей загоняется бронетехника, с таким расчётом, что в случае нанесения удара обязательно пострадают мирные граждане», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские военнослужащие в населённом пункте Счастье размещаются в многоэтажных домах и ведут оттуда прицельный огонь.

Ранее в результате обстрела украинских военных в Киевском районе Донецка ранения получили три человека.

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