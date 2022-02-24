Народная милиция: военные Украины расстреляли пять солдат ВСУ при попытке перейти к ЛНР

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко заявил, что украинские военные расстреляли пять солдат ВСУ, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции ЛНР.
Народная милиция: военные Украины расстреляли пять солдат ВСУ при попытке перейти к ЛНР
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«Сегодня в районе н. п. Новогригоровка пять военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ... предприняли попытку добровольно перейти на сторону ЛНР. Однако командование 30-й бригады в лице Зиневича отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчинённых», — говорится в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что десятки украинских пограничников, отказавшихся проходить дальнейшую службу на Украине, перешли на сторону России в Брянской области и Крыму.

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