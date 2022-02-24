Более 40 украинских пограничников перешли на сторону России в Брянской области и Крыму
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Об этом заявила Федеральная служба безопасности России.
По информации спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска «Троебортное» в Брянской области прибыли 26 военнослужащих Госпогранслужбы Украины.
В 12:10 ещё 16 украинских пограничников прибыли в крымский пункт пропуска «Джанкой».
Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что украинские военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно перешли на сторону ЛНР.