Более 40 украинских пограничников перешли на сторону России в Брянской области и Крыму

Десятки украинских пограничников, отказавшихся проходить дальнейшую службу на Украине, перешли на сторону России в Брянской области и Крыму.

Об этом заявила Федеральная служба безопасности России.

По информации спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска «Троебортное» в Брянской области прибыли 26 военнослужащих Госпогранслужбы Украины.

В 12:10 ещё 16 украинских пограничников прибыли в крымский пункт пропуска «Джанкой».

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что украинские военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно перешли на сторону ЛНР.