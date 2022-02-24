Более 40 украинских пограничников перешли на сторону России в Брянской области и Крыму

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Десятки украинских пограничников, отказавшихся проходить дальнейшую службу на Украине, перешли на сторону России в Брянской области и Крыму.
Более 40 украинских пограничников перешли на сторону России в Брянской области и Крыму
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила Федеральная служба безопасности России.

По информации спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска «Троебортное» в Брянской области прибыли 26 военнослужащих Госпогранслужбы Украины.

В 12:10 ещё 16 украинских пограничников прибыли в крымский пункт пропуска «Джанкой».

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что украинские военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно перешли на сторону ЛНР.

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