Несколько украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ЛНР
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«Военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. После завершения боевых действий они будут отпущены домой», — говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.
На видео, размещённом в Telegram-канале военного ведомства республики, украинские военные покидают позиции с белыми флагами.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.