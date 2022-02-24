Несколько украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ЛНР

Украинские военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно перешли на сторону Луганской Народной Республики.

«Военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. После завершения боевых действий они будут отпущены домой», — говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.

На видео, размещённом в Telegram-канале военного ведомства республики, украинские военные покидают позиции с белыми флагами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.