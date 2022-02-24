Несколько украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ЛНР

Короткая ссылка
Украинские военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно перешли на сторону Луганской Народной Республики.
Несколько украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ЛНР
  • Gettyimages.ru

«Военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. После завершения боевых действий они будут отпущены домой», — говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.

На видео, размещённом в Telegram-канале военного ведомства республики, украинские военные покидают позиции с белыми флагами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить