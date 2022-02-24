Сенатор Цеков прокомментировал разрыв дипотношений Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT объявление президентом Украины Владимиром Зеленским о разрыве дипломатических отношений с Россией.

«На самом деле разрывает дипотношения нынешняя власть Украины, которая довела страну до нынешнего состояния», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что сам президент Украины Зеленский на данном этапе фактически олицетворяет все антинародные и антиукраинские силы.

«Придёт время, будет сформирована новая власть — законодательная и исполнительная. У нас будут нормальные дружеские отношения, какими они были до 1991 года, до того года, с которого на Украине действительно стали формировать антироссийский проект», — заключил Цеков.

Ранее Зеленский сообщил о том, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.