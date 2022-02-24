Глава ЛНР Пасечник: если Харьков и Одесса обратятся за помощью, мы рассмотрим предложения

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что если Харьков и Одесса обратятся за помощью, то данные предложения могут быть рассмотрены.
Глава ЛНР Пасечник: если Харьков и Одесса обратятся за помощью, мы рассмотрим предложения
  • РИА Новости

«Всё находится в руках самих украинцев — тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью — мы будем рассматривать эти предложения и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь», — ответил Пасечник на брифинге на вопрос РИА Новости, остановится ли милиция на границах Луганской области.

Как сообщалось, подразделения Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооружённых сил.

Также появились данные, что населённый пункт Лопаскино перешёл под контроль сил Луганской Народной Республики.

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