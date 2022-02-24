Белорусский президент Александр Лукашенко предложил России и Украине провести переговоры в Минске. Об этом информирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, для того чтобы остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров.

При этом он заявил, что Москва «никогда не сядет за стол переговоров» с Киевом, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться.

Президент Белоруссии заявил, что эти вопросы «Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе».

«Там два-три вопроса для Украины. Первое — демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска», — сказал Лукашенко.

Также белорусский президент заявил, что военное руководство Украины предупреждали о возможности спецоперации России по защите Донбасса.