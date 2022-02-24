Глава ЛНР Пасечник заявил об отсутствии опасности для мирных жителей из-за военной операции
- РИА Новости
По его словам, удары наносятся точечно, по местам скопления военной техники и вооружения.
«В общем, по тем местам, которые представляют для нас определённую угрозу — в случае применения этой техники могут пострадать мирные жители. А какая-либо опасность для мирных жителей на территории, временно подконтрольной украинским властям, (отсутствует. — RT), угрозы никакой нет», — заявил он.
Также глава ЛНР предложил украинским военным сдаться и сложить оружие, чтобы «максимально избежать человеческих жертв».
«И это будет гарантией, что они будут иметь абсолютную возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависимом государстве», — сказал Пасечник.
Президент России Владимир Путин заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.