Глава ЛНР Пасечник заявил об отсутствии опасности для мирных жителей из-за военной операции

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в стриме RT «Летучка» заявил об отсутствии опасности для мирных жителей из-за военной операции ЛНР, ДНР и России.

По его словам, удары наносятся точечно, по местам скопления военной техники и вооружения.

«В общем, по тем местам, которые представляют для нас определённую угрозу — в случае применения этой техники могут пострадать мирные жители. А какая-либо опасность для мирных жителей на территории, временно подконтрольной украинским властям, (отсутствует. — RT), угрозы никакой нет», — заявил он.

Также глава ЛНР предложил украинским военным сдаться и сложить оружие, чтобы «максимально избежать человеческих жертв».

«И это будет гарантией, что они будут иметь абсолютную возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависимом государстве», — сказал Пасечник.

Президент России Владимир Путин заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.