Штурмовики ЛНР ведут бой в районе подконтрольного Киеву Счастья
- РИА Новости
«Вот и настал момент истины. Идём врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы… Буквально 30—40 минут», — сказал он в видеообращении.
Пост был опубликован в 07:14. Позже он разместил ещё один, в котором заверил мирных жителей в том, что всё будет хорошо.
Ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к российским гражданами заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.