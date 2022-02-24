Штурмовики ЛНР ведут бой в районе подконтрольного Киеву Счастья

Штурмовые бригады Луганской Народной Республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Украине города Счастья, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв с позывным Коммунист.

«Вот и настал момент истины. Идём врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы… Буквально 30—40 минут», — сказал он в видеообращении.

Пост был опубликован в 07:14. Позже он разместил ещё один, в котором заверил мирных жителей в том, что всё будет хорошо.

Ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к российским гражданами заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.