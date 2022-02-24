Штурмовики ЛНР ведут бой в районе подконтрольного Киеву Счастья

Короткая ссылка
Штурмовые бригады Луганской Народной Республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Украине города Счастья, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв с позывным Коммунист.
Штурмовики ЛНР ведут бой в районе подконтрольного Киеву Счастья
  • РИА Новости

«Вот и настал момент истины. Идём врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы… Буквально 30—40 минут», — сказал он в видеообращении.

Пост был опубликован в 07:14. Позже он разместил ещё один, в котором заверил мирных жителей в том, что всё будет хорошо.

Ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к российским гражданами заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить