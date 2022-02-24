Зеленский оспорил ненависть украинцев к российской культуре

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения перешёл на русский язык и заявил, что россияне и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

«Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру?», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что россияне и украинцы разные, но это «не повод быть врагами».

Ранее он в рамках своего видеообращения заявил, что Киеву не нужна война, но страна готова защищаться.

Зеленский также подчеркнул, что Украина требует предоставления её гарантий безопасности от России и других стран, подписавших Будапештский меморандум.