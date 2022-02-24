Зеленский оспорил ненависть украинцев к российской культуре
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«Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру?», — сказал он.
Зеленский также подчеркнул, что россияне и украинцы разные, но это «не повод быть врагами».
Ранее он в рамках своего видеообращения заявил, что Киеву не нужна война, но страна готова защищаться.
Зеленский также подчеркнул, что Украина требует предоставления её гарантий безопасности от России и других стран, подписавших Будапештский меморандум.