Глава ДНР Пушилин призвал Киев добровольно отвести войска от линии соприкосновения

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны добровольно покинуть территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Пушилин призвал Киев добровольно отвести войска от линии соприкосновения
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вот вооружённые формирования Украины», — заявил Пушилин.

По его словам, украинские военные должны «добровольно покинуть линию соприкосновения и вывезти оружие».

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики стягивают РСЗО «Град» к линии соприкосновения в Донбассе.

К тому же сообщалось, что украинская армия открыла огонь из миномётов, артиллерии и БМП в районе Спартака и у окраин Киевского района Донецка. 

Позднее поступила информация, что в районе населённого пункта Спартак съёмочная группа журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады.

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