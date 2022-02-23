Глава ДНР Пушилин призвал Киев добровольно отвести войска от линии соприкосновения
- globallookpress.com
- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вот вооружённые формирования Украины», — заявил Пушилин.
По его словам, украинские военные должны «добровольно покинуть линию соприкосновения и вывезти оружие».
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики стягивают РСЗО «Град» к линии соприкосновения в Донбассе.
К тому же сообщалось, что украинская армия открыла огонь из миномётов, артиллерии и БМП в районе Спартака и у окраин Киевского района Донецка.
Позднее поступила информация, что в районе населённого пункта Спартак съёмочная группа журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады.