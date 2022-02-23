Небензя заявил об отсутствии планов «либеральничать» с нарушителями перемирия в Донбассе
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Об этом он сказал в ходе выступления на Генассамблее ООН.
«Предупреждаем, в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооружённые силы России, «либеральничать» с нарушителями никто не станет», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, новые «военные авантюры» Киева могут дорого обойтись для нынешней украинской власти.
Ранее Небензя заявил, что Киев восемь лет бомбит граждан, уклоняется от диалога с Донбассом и водит за нос мировое сообщество.