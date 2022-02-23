Небензя заявил об отсутствии планов «либеральничать» с нарушителями перемирия в Донбассе

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что никто не станет «либеральничать» с нарушителями перемирия в Донбассе.

Об этом он сказал в ходе выступления на Генассамблее ООН.

«Предупреждаем, в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооружённые силы России, «либеральничать» с нарушителями никто не станет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, новые «военные авантюры» Киева могут дорого обойтись для нынешней украинской власти.

Ранее Небензя заявил, что Киев восемь лет бомбит граждан, уклоняется от диалога с Донбассом и водит за нос мировое сообщество.