Небензя: Киев восемь лет бомбил граждан Донбасса и уклонялся от диалога с регионом
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«Восемь лет Киев продолжал и продолжает бомбить своих же граждан и уклоняться от прямого диалога с Донбассом, а всё мировое сообщество все эти восемь лет Киев водил за нос, уверяя в приверженности Минским соглашениям», — цитирует его РИА Новости.
По словам постпреда, признание независимости ЛНР и ДНР со стороны России стало прямым следствием «многолетнего саботажа Киевом своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренных резолюцией Совета Безопасности».
«С момента её принятия в феврале 2015 года Россия была последовательно привержена этому непростому внутриукраинскому компромиссу», — подчеркнул Небензя.
21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.