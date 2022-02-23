Небензя: Киев восемь лет бомбил граждан Донбасса и уклонялся от диалога с регионом

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Киев восемь лет бомбит граждан, уклоняется от диалога с Донбассом и водит за нос мировое сообщество.

«Восемь лет Киев продолжал и продолжает бомбить своих же граждан и уклоняться от прямого диалога с Донбассом, а всё мировое сообщество все эти восемь лет Киев водил за нос, уверяя в приверженности Минским соглашениям», — цитирует его РИА Новости.

По словам постпреда, признание независимости ЛНР и ДНР со стороны России стало прямым следствием «многолетнего саботажа Киевом своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренных резолюцией Совета Безопасности».

«С момента её принятия в феврале 2015 года Россия была последовательно привержена этому непростому внутриукраинскому компромиссу», — подчеркнул Небензя.

21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.