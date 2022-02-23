На Украине заявили о хакерской атаке на сайты госорганов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что сайты госорганов страны подверглись хакерской атаке.

«Приблизительно с 16:00 (17:00 мск) началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам Верховной рады, уже работают КМУ и МИД», — написал он в своём Telegram.

По его словам, «это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки».

Ранее сообщалось, что сайт новостного агентства ЛНР подвергся хакерской атаке.