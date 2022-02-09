Сайт новостного агентства ЛНР подвергся хакерской атаке
- globallookpress.com
«Сайт ГИА «ЛИЦ» сегодня вновь подвергся DDos-атаке, ещё более мощной, чем вчера», — написал Мешковой в Telegram.
По его словам, технические сотрудники сайта фиксируют «немыслимое» число заходов на ресурс в секунду.
8 февраля Мешковой также сообщал, что на сайт ЛИЦ совершили серьёзную кибератаку.
До этого администрация YouTube удалила канал Луганского информационного центра, Государственной телерадиокомпании самопровозглашённой ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции республики.