Сайт новостного агентства ЛНР подвергся хакерской атаке

Сайт Луганского информационного центра, государственного информационного агентства самопровозглашённой Луганской народной республики, подвергся новой хакерской атаке, сообщил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.

«Сайт ГИА «ЛИЦ» сегодня вновь подвергся DDos-атаке, ещё более мощной, чем вчера», — написал Мешковой в Telegram.

По его словам, технические сотрудники сайта фиксируют «немыслимое» число заходов на ресурс в секунду.

8 февраля Мешковой также сообщал, что на сайт ЛИЦ совершили серьёзную кибератаку.

До этого администрация YouTube удалила канал Луганского информационного центра, Государственной телерадиокомпании самопровозглашённой ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции республики.