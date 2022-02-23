На Украине инициировали выход страны из соглашения о Великой Отечественной войне

Украинское правительство инициировало выход Украины из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.

Как уточняет РИА Новости, кабинет министров Украины на заседании 23 февраля одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду законопроект о выходе страны из соглашения.

В пояснительной записке к проекту говорится, что основанием для данного решения является якобы «агрессия России против Украины».

В октябре 2021 года аппарат СНБО опубликовал словарь названий и терминов, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».