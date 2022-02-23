Военные ВСУ могут применить РСЗО «Град» против ЛНР

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в республике допускают, что украинские военнослужащие могут применить РСЗО «Град» против ЛНР.

«По данным нашей разведки, 22 февраля в район населённого пункта Ольховое выведены три единицы РСЗО БМ-21 «Град» из состава 26-й артиллерийской бригады. В связи с этим ожидаем удары противника с применением реактивной артиллерии по населённым пунктам республики», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Telegram.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские военные впервые с 2018 года применили РСЗО «Град» для обстрела Донецка.