В ЛНР заявили, что ВСУ выселяют мирных жителей из домов для размещения военных

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что Вооружённые силы Украины выселяют мирных жителей из домов на подконтрольной им территории Донбасса, чтобы заселить туда личный состав.
В ЛНР заявили, что ВСУ выселяют мирных жителей из домов для размещения военных
  • РИА Новости

«По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населённых пунктах Золотое и Попасная. Вывезены порядка 60 человек. В высвобожденные дома заселили прибывших силовиков теробороны», — говорится в заявлении на странице ведомства в Telegram.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские военные впервые с 2018 года применили РСЗО «Град» для обстрела Донецка.

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