В ЛНР заявили, что ВСУ выселяют мирных жителей из домов для размещения военных
- РИА Новости
«По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населённых пунктах Золотое и Попасная. Вывезены порядка 60 человек. В высвобожденные дома заселили прибывших силовиков теробороны», — говорится в заявлении на странице ведомства в Telegram.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские военные впервые с 2018 года применили РСЗО «Град» для обстрела Донецка.