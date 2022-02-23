В ЛНР заявили, что ВСУ выселяют мирных жителей из домов для размещения военных

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что Вооружённые силы Украины выселяют мирных жителей из домов на подконтрольной им территории Донбасса, чтобы заселить туда личный состав.

«По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населённых пунктах Золотое и Попасная. Вывезены порядка 60 человек. В высвобожденные дома заселили прибывших силовиков теробороны», — говорится в заявлении на странице ведомства в Telegram.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские военные впервые с 2018 года применили РСЗО «Град» для обстрела Донецка.