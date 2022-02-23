На Украине ввели ограничения в граничащих с Россией, Белоруссией и Донбассом районах

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В районах, граничащих с Россией, Белоруссией, Луганской и Донецкой народными республиками, а также прилегающих к морскому побережью, власти Украины ввели дополнительные ограничения.
На Украине ввели ограничения в граничащих с Россией, Белоруссией и Донбассом районах
  • РИА Новости

«Среди ограничений: пребывание в пограничных районах в ночное время; выход любых плавсредств из пунктов базирования; движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе», — говорится в сообщении погранслужбы Украины в Facebook.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о прекращении транспортного сообщения с Россией и закрытии государственной границы с Белоруссией и Россией.

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