На Украине ввели ограничения в граничащих с Россией, Белоруссией и Донбассом районах

В районах, граничащих с Россией, Белоруссией, Луганской и Донецкой народными республиками, а также прилегающих к морскому побережью, власти Украины ввели дополнительные ограничения.

«Среди ограничений: пребывание в пограничных районах в ночное время; выход любых плавсредств из пунктов базирования; движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе», — говорится в сообщении погранслужбы Украины в Facebook.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о прекращении транспортного сообщения с Россией и закрытии государственной границы с Белоруссией и Россией.