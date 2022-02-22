В «Нафтогазе» не ожидают прекращения транзита газа в ЕС

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Глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не ожидает прекращения транзита газа в ЕС, если не будет «полномасштабной войны».
В «Нафтогазе» не ожидают прекращения транзита газа в ЕС
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Об этом он сказал на брифинге.

«Если не будет полномасштабной войны, то есть активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Витренко добавил, что Россия выполняет обязательства по долгосрочным контрактам.

«Мы понимаем, что Россия и так впритык подошла к тем минимальным объёмам, которые они обязаны поставлять на европейский рынок», — отметил глава компании.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил роста цен на газ до €2 тыс. за 1 куб. м из-за ситуации с «Северным потоком — 2».

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