Медведев высказался об остановке ФРГ сертификации «Северного потока — 2»

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после остановки ФРГ сертификации газопровода «Северный поток — 2» заявил, что скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубометров газа.
Медведев высказался об остановке ФРГ сертификации «Северного потока — 2»
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Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц велел остановить сертификацию газопровода.

«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2000 за тысячу кубов газа», — написал Медведев в своём Twitter.

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

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