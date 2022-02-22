Медведев высказался об остановке ФРГ сертификации «Северного потока — 2»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после остановки ФРГ сертификации газопровода «Северный поток — 2» заявил, что скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубометров газа.

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Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц велел остановить сертификацию газопровода. «Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2000 за тысячу кубов газа», — написал Медведев в своём Twitter. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) February 22, 2022 Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».