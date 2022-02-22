Медведев высказался об остановке ФРГ сертификации «Северного потока — 2»
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Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц велел остановить сертификацию газопровода.
«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2000 за тысячу кубов газа», — написал Медведев в своём Twitter.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) February 22, 2022
Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».