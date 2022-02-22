Кулеба назвал правильным решение ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2»

Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію Північного потоку 2. За нинішніх умов це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить.