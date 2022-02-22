Кулеба назвал правильным решение ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2»

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Решение Германии остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» является правильным, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба назвал правильным решение ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2»
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«Я приветствую решение Германии приостановить сертификацию «Северного потока — 2», — написал Кулеба в своём Twitter.

По его словам, это верный шаг с моральной, политической и практической точек зрения.

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

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