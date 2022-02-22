Кулеба назвал правильным решение ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2»
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«Я приветствую решение Германии приостановить сертификацию «Северного потока — 2», — написал Кулеба в своём Twitter.
Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію Північного потоку 2. За нинішніх умов це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022
По его словам, это верный шаг с моральной, политической и практической точек зрения.
Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».