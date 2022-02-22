В Донецке произошла попытка теракта против экс-министра обороны ДНР

В Донецке произошла попытка теракта в отношении бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Владимира Кононова.

Об этом сообщило Министерство госбезопасности ДНР.

«Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимской совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова», — заявили в министерстве.

По данным МГБ, во время взрыва получил травму местный житель, который направлялся на встречу с Кононовым.

По факту взрыва возбуждено дело.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва в Донецке автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Синенкова.