В Донецке произошла попытка теракта против экс-министра обороны ДНР
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Об этом сообщило Министерство госбезопасности ДНР.
«Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимской совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова», — заявили в министерстве.
По данным МГБ, во время взрыва получил травму местный житель, который направлялся на встречу с Кононовым.
По факту взрыва возбуждено дело.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва в Донецке автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Синенкова.