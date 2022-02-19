СК России возбудил дело по факту подрыва машины начальника Народной милиции ДНР Синенкова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Синенкова.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору»)», — сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, 18 февраля злоумышленники разместили в служебном автомобиле Синенкова взрывное устройство и осуществили его подрыв.

Ранее Синенков сообщил, что в Донецке взорвался его автомобиль. Сам он не пострадал.

Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.