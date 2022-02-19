СК России возбудил дело по факту подрыва машины начальника Народной милиции ДНР Синенкова
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«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору»)», — сообщается на сайте СК России.
По данным следствия, 18 февраля злоумышленники разместили в служебном автомобиле Синенкова взрывное устройство и осуществили его подрыв.
Ранее Синенков сообщил, что в Донецке взорвался его автомобиль. Сам он не пострадал.
Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.