Путин рассказал о признаваемых Россией границах ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин рассказал, в каких границах российская сторона признаёт независимые государства Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика.

«В каких границах мы будем признавать эти республики? Мы их признали, а значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил Путин.

Вместе с этим он выразил надежду, что все спорные моменты по данному вопросу будут решены в ходе переговоров ЛНР и ДНР с Украиной в будущем.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал не забегать вперёд в вопросе о границах ДНР и ЛНР, он будет урегулирован позже.