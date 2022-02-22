Лукашенко призвал Украину «отмахнуться от заокеанских хозяев»

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал власти и народ Украины «отмахнуться от заокеанских хозяев».

Об этом информирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, «всё проходит, забывается». Он отметил, что «вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов».

«Поэтому ещё раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что когда Украина станет Западу неугодной, то её «выбросят на помойку истории».

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.