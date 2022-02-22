В Раду внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко внёс на рассмотрение парламента проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.
В Раду внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления.

Также агентство отметило, что сам Гончаренко рассказал об этом в своём Telegram.

«Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией! Сегодня срочно подал в Верховную раду соответствующее постановление», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.

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