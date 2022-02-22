Лукашенко рассказал о планах по закупкам оружия для белорусской армии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах страны по закупкам вооружений для армии, в том числе самолётов Су-30СМ.
Лукашенко рассказал о планах по закупкам оружия для белорусской армии
  • AP

«В течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолёты Су-30СМ, десятки вертолётов, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его словам, прорабатывается вопрос об оснащении белорусской армии зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф».

Ранее в белорусском Минобороны заявили, что Белоруссия и Россия приняли решение продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ Союзного государства и обострения в Донбассе.

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