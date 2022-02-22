В Минобороны Белоруссии выразили уверенность, что Лукашенко и Путин не допустят войны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин не допустят войны.

«В информационном поле вы видите, что происходит. Но у меня есть уверенность и убеждённость, что наши президенты — самые сильные сегодня, я считаю, в мировой политике Александр Лукашенко и Владимир Путин — не допустят скатиться в горячую фазу. Будет всё мирно, дипломатично, всё станет на свои места», — цитирует его БЕЛТА.

По его мнению, это произойдёт очень быстро. «В ближайшее время», — добавил он.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что с уважением относится к решению России признать Донецкую и Луганскую Народные Республики.