Басурин не исключил, что Украина попробует повторить в Донбассе сценарий 2014—2015 годов
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- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире «Россия 24».
«Есть опасения, что Украина всё-таки, знаете, как бешеный пёс, с цепи сорвется и начнёт то, что было здесь в 2014—2015 годах, когда город просто трусило от разрывов снарядов любого вида оружия, которое на тот момент было у украинской армии», — приводит слова Басурина РИА Новости.
Накануне российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Он потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия.