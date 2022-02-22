Басурин не исключил, что Украина попробует повторить в Донбассе сценарий 2014—2015 годов

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Замруководителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин выразил опасение, что Украина может попробовать повторить в Донбассе события 2014—2015 годов, когда происходило массированное наступление на регион.
Басурин не исключил, что Украина попробует повторить в Донбассе сценарий 2014—2015 годов
  • © Игорь Маслов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире «Россия 24».

«Есть опасения, что Украина всё-таки, знаете, как бешеный пёс, с цепи сорвется и начнёт то, что было здесь в 2014—2015 годах, когда город просто трусило от разрывов снарядов любого вида оружия, которое на тот момент было у украинской армии», — приводит слова Басурина РИА Новости.

Накануне российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Он потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия.

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