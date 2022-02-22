Международная группа журналистов попала под обстрел рядом с Горловкой в Донбассе. Об этом сообщил фотокорреспондент Александр Гаюк.

«Это было неподалёку от машины, которая была взорвана утром. В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в окопах старых (они затоплены водой), но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе. Всё хорошо», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Гаюк добавил, что под обстрел также попали журналисты: из США — Патрик Ланкастер, из Италии — Витторио Ранжелони и из России — Надежда Чичерова.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в населённом пункте Зайцево в Донбассе.