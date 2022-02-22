В Народной милиции ЛНР рассказали о минувшей ночи в республике

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в стриме RT «Летучка» рассказал о минувшей ночи в республике после признания её независимости Российской Федерацией.

«(Ночь прошла) «среднеотносительно». Были обстрелы, были повреждения, но не так критично, как это было вчера и позавчера», — сказал он.

Филипоненко также прокомментировал сообщения о «российских военных» на территории ЛНР.

«Воочию пока не видел, поэтому ничего сказать не могу», — отметил он.

По его словам, в республике наблюдается «всеобщее воодушевление» после «восьми лет войны», которая продолжается.

«Для людей это событие стало отдушиной, это для многих реализация мечтаний своих, которые люди лелеяли несколько лет. К счастью, это произошло», — сказал он.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.