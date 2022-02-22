В Народной милиции ЛНР рассказали о минувшей ночи в республике
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«(Ночь прошла) «среднеотносительно». Были обстрелы, были повреждения, но не так критично, как это было вчера и позавчера», — сказал он.
Филипоненко также прокомментировал сообщения о «российских военных» на территории ЛНР.
«Воочию пока не видел, поэтому ничего сказать не могу», — отметил он.
По его словам, в республике наблюдается «всеобщее воодушевление» после «восьми лет войны», которая продолжается.
«Для людей это событие стало отдушиной, это для многих реализация мечтаний своих, которые люди лелеяли несколько лет. К счастью, это произошло», — сказал он.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.