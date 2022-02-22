В ДНР при взрыве на трассе Донецк — Горловка погибли три человека

Короткая ссылка
Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил, что при взрыве на трассе Донецк — Горловка погибли три человека, которые ехали в автомобиле.
В ДНР при взрыве на трассе Донецк — Горловка погибли три человека
  • Legion-Media

«Утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе Донецк —  Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве», — сказал Басурин.

Народная милиция опубликовала фотографии с места взрыва.

Также в результате обстрелов украинскими военными Петровского района Донецка погиб мужчина, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить