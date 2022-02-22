В ДНР при взрыве на трассе Донецк — Горловка погибли три человека
- Legion-Media
«Утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве», — сказал Басурин.
Народная милиция опубликовала фотографии с места взрыва.
Также в результате обстрелов украинскими военными Петровского района Донецка погиб мужчина, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.