Парламент ДНР 22 февраля рассмотрит вопрос о ратификации договора о дружбе с Россией

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Парламент Донецкой Народной Республики 22 февраля рассмотрит вопрос о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией.
Парламент ДНР 22 февраля рассмотрит вопрос о ратификации договора о дружбе с Россией
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе Народного совета республики.

«Состоится чрезвычайное пленарное заседание весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. На повестке дня рассмотрение исторического законопроекта — ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой», — сообщила пресс-служба парламента.

Также депутаты Госдумы России 22 февраля рассмотрят вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

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