Постпред при ООН Небензя: Россия не допустит новой кровавой бойни в Донбассе

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Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не допустит новой кровавой бойни в Донбассе.

«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены», — заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, страны Запады во главе с США «сыграли крайне негативную роль в ситуации вокруг Украины, открыто подзуживая Киев вместо того, чтобы заставить его выполнить обязательства по Минским соглашениям».

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

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