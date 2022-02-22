Военный эксперт Ходарёнок высказался об опасности создания военной базы в украинском Очакове

Полковник запаса журналист Михаил Ходарёнок в беседе с RT высказался об опасности создания военной базы в украинском Очакове.

По его словам, «угроза серьёзная, реальная, и она имеет тенденцию к возрастанию».

Ходарёнок отметил, что «до полноценной военно-морской базы там ещё далековато».

«Тем не менее все тенденции там уже обозначены. Наличие такого объекта, тем более который находится под крылом НАТО, позволяет создавать реальную угрозу и для Крымского полуострова, и для Черноморского побережья Кавказа — то есть всем пунктам базирования нашего флота, военным объектам на территории Крыма», — сказал он.

По словам эксперта, за короткое время там может быть развёрнута полноценная структура и «всё это может быть реализовано в 100%-ном объёме».

«При этом Чёрное море — это сравнительно небольшой бассейн по протяжённости, и там многие вопросы удара по нашим объектам могут даже не за счёт Очакова решаться, а за счёт — гипотетически — ударов крылатыми ракетами воздушного базирования, морского базирования. Для этого и в Чёрное море порой заходить не надо», — объяснил Ходарёнок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что системы управления украинскими вооружёнными силами уже напрямую интегрированы с НАТО.

Президент отметил, что построенный США центр морских операций в Очакове даёт возможность контролировать действия кораблей НАТО, в том числе применение оружия высокой точности в отношении Черноморского флота и инфраструктуры России на побережье.