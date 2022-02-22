Президент Молдавии Санду осудила решение России о признании ЛНР и ДНР
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«Мы решительно осуждаем признание [Россией] сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины», — написала она в Twitter.
По её словам, это противоречит международному законодательству.
Также она утверждает, что Кишинёв твёрдо привержен поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.