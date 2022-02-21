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Путин заявил о рисках использования обветшалой газотранспортной системы Украины

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Президент России Владимир Путин в ходе обращения заявил, что газотранспортная система Украины обветшала настолько, что её эксплуатация связана с большими рисками.
Путин заявил о рисках использования обветшалой газотранспортной системы Украины
  • globallookpress.com
  • © Jan Koller/CTK

«Что касается газотранспортной системы, которую создавал весь Советский Союз, то она обветшала настолько, что её эксплуатация связана с большими рисками и экологическими издержками», — отметил Путин.

RT ведёт трансляцию.

В ноябре 2021 года спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Украина не намерена модернизировать свою газотранспортную систему, а это несёт определённые риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».

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