Путин заявил о рисках использования обветшалой газотранспортной системы Украины

Президент России Владимир Путин в ходе обращения заявил, что газотранспортная система Украины обветшала настолько, что её эксплуатация связана с большими рисками.

«Что касается газотранспортной системы, которую создавал весь Советский Союз, то она обветшала настолько, что её эксплуатация связана с большими рисками и экологическими издержками», — отметил Путин.

RT ведёт трансляцию.

В ноябре 2021 года спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Украина не намерена модернизировать свою газотранспортную систему, а это несёт определённые риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».