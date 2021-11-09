Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «рухлядь не развалится»

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Украина не намерена модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несёт определённые риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», считает спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «рухлядь не развалится»
  • Reuters

Такое мнение он выразил в Москве на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию».

«Взять тот же «Северный поток — 2» и ГТС Украины. Ну настолько очевидно, что «Северный поток — 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток — 2», если хотите, — это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», — цитирует Иванова РИА Новости.

Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии.

«Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться — и что тогда будет? Её 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет её эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», — добавил Иванов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что дополнительно увеличивать транзит через газотранспортную систему Украины опасно, поскольку труба может «лопнуть», так как система «десятилетиями не ремонтировалась».

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