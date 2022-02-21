Путин заявил Шольцу и Макрону о планах подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР
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- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
Путин проинформировал Макрона и Шольца об итогах заседания Совбеза России, на котором рассматривалась ситуация в Донбассе.
В сообщении отмечается, что 21 февраля поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти и массированными обстрелами территории Донбасса.
«С учётом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что телеобращение Владимира Путина к российскому народу ожидается в ближайшее время.