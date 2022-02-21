Путин заявил Шольцу и Макрону о планах подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону о планах подписать указ о признании независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Об этом сообщили в Кремле.

Путин проинформировал Макрона и Шольца об итогах заседания Совбеза России, на котором рассматривалась ситуация в Донбассе.

В сообщении отмечается, что 21 февраля поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти и массированными обстрелами территории Донбасса.

«С учётом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что телеобращение Владимира Путина к российскому народу ожидается в ближайшее время.