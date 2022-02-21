ООН разрешила некоторым сотрудникам с семьями покинуть Украину

ООН разрешила части своего персонала с семьями покинуть Украину с учётом развития обстановки. Об этом заявил на брифинге представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы привержены работе на Украине, но с учётом развития обстановки разрешили некоторым сотрудникам, не выполняющим жизненно важные функции, вместе с семьями покинуть страну», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

По его словам, на смену этим сотрудникам прибудут другие.

В ООН отметили, что общая численность сотрудников не изменится.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш выразил надежду, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине.