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ООН разрешила некоторым сотрудникам с семьями покинуть Украину

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ООН разрешила части своего персонала с семьями покинуть Украину с учётом развития обстановки. Об этом заявил на брифинге представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
ООН разрешила некоторым сотрудникам с семьями покинуть Украину
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«Мы привержены работе на Украине, но с учётом развития обстановки разрешили некоторым сотрудникам, не выполняющим жизненно важные функции, вместе с семьями покинуть страну», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

По его словам, на смену этим сотрудникам прибудут другие.

В ООН отметили, что общая численность сотрудников не изменится.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш выразил надежду, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине.

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