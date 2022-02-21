ООН разрешила некоторым сотрудникам с семьями покинуть Украину
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«Мы привержены работе на Украине, но с учётом развития обстановки разрешили некоторым сотрудникам, не выполняющим жизненно важные функции, вместе с семьями покинуть страну», — цитирует Дюжаррика ТАСС.
По его словам, на смену этим сотрудникам прибудут другие.
В ООН отметили, что общая численность сотрудников не изменится.
Ранее Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш выразил надежду, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине.