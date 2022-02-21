Шойгу заявил о наличии у Украины большого числа противотанковых комплексов Javelin

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Накачивание Украины вооружением со стороны стран Запада привело к тому, что у Киева в наличии находится больше противотанковых комплексов Javelin, чем у некоторых членов НАТО.
Шойгу заявил о наличии у Украины большого числа противотанковых комплексов Javelin
  • AP

Шойгу заявил, что поставки оружия Украине продолжаются «с непонятными целями, с непонятными задачами».

«Когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить себе, что те же самые Javelin — это оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах — членах НАТО», — заявил он на заседании Совета безопасности России.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина получила военную помощь от Канады — винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение.

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