Глава ДНР Пушилин поблагодарил Путина за отношение к жителям Донбасса

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с благодарностью за отношение к жителям Донбасса.

Об этом он заявил в ходе официального обращения.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу вас принять мою искреннюю благодарность за ваше участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года», — заявил Пушилин.

В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

В России уже 43 региона готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса.