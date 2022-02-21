Глава ДНР Пушилин поблагодарил Путина за отношение к жителям Донбасса
- Legion-Media
Об этом он заявил в ходе официального обращения.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу вас принять мою искреннюю благодарность за ваше участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года», — заявил Пушилин.
В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
В России уже 43 региона готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса.