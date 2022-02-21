Глава ДНР Пушилин поблагодарил Путина за отношение к жителям Донбасса

Короткая ссылка
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с благодарностью за отношение к жителям Донбасса.
Глава ДНР Пушилин поблагодарил Путина за отношение к жителям Донбасса
  • Legion-Media

Об этом он заявил в ходе официального обращения.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу вас принять мою искреннюю благодарность за ваше участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года», — заявил Пушилин.

В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

В России уже 43 региона готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить