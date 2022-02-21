Саакашвили объявил бессрочную голодовку в знак протеста против властей Грузии

Короткая ссылка
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил об объявлении бессрочной голодовки в знак протеста против действий грузинских властей.
Саакашвили объявил бессрочную голодовку в знак протеста против властей Грузии
  • Gettyimages.ru

«Объявляю с сегодняшнего дня бессрочную голодовку, это будет реакцией на то, как режим относится ко мне и нашему народу», — приводит его слова РИА Новости.

В декабре адвокат Ника Гварамия, представляющий интересы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что его подзащитного перевели из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави.

Ранее украинский МИД призвал власти Грузии не возвращать Михаила Саакашвили, имеющего украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить