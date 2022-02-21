Саакашвили объявил бессрочную голодовку в знак протеста против властей Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил об объявлении бессрочной голодовки в знак протеста против действий грузинских властей.

«Объявляю с сегодняшнего дня бессрочную голодовку, это будет реакцией на то, как режим относится ко мне и нашему народу», — приводит его слова РИА Новости.

В декабре адвокат Ника Гварамия, представляющий интересы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что его подзащитного перевели из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави.

Ранее украинский МИД призвал власти Грузии не возвращать Михаила Саакашвили, имеющего украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя.