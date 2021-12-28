МИД Украины призвал власти Грузии не переводить Саакашвили в тюрьму

Короткая ссылка
Украинский МИД призвал власти Грузии не возвращать Михаила Саакашвили, имеющего украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя.
МИД Украины призвал власти Грузии не переводить Саакашвили в тюрьму
  • РИА Новости

«Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация», — заявили в Киеве.

Также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала международные организации осудить планы пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии перевести Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму.

Как сообщало РИА Новости, ранее Саакашвили, который лечится в военном госпитале Гори после голодовки, заявил, что ему сообщили о решении вывезти из военного госпиталя, а когда он оказывал сопротивление, у него поднялось давление и он потерял сознание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить