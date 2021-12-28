МИД Украины призвал власти Грузии не переводить Саакашвили в тюрьму

Украинский МИД призвал власти Грузии не возвращать Михаила Саакашвили, имеющего украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя.

«Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация», — заявили в Киеве.

Также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала международные организации осудить планы пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии перевести Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму.

Как сообщало РИА Новости, ранее Саакашвили, который лечится в военном госпитале Гори после голодовки, заявил, что ему сообщили о решении вывезти из военного госпиталя, а когда он оказывал сопротивление, у него поднялось давление и он потерял сознание.