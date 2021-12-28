Омбудсмен Украины обратилась к иностранным организациям из-за ситуации с Саакашвили

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала международные организации осудить планы пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии перевести экс-президента Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму.

«Осуждаю намерение пенитенциарной службы Грузии перевести гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму», — написала она в Telegram.

Омбудсмен попросила иностранные государства и международные правозащитные организации «решительно осудить действия должностных лиц Грузии».

Как пишет РИА Новости, ранее Саакашвили, который лечится в военном госпитале Гори после голодовки, заявил, что ему сообщили о решении вывезти из военного госпиталя, а когда он оказывал сопротивление, у него поднялось давление и он потерял сознание.