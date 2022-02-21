Басурин: Донецку нужна финансовая и военная помощь

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Донецку нужна финансовая и военная помощь, заявил замруководителя Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин.
Басурин: Донецку нужна финансовая и военная помощь
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

«Финансовая помощь, военная помощь тоже необходима по разным направлениям», — заявил он в эфире «Соловьёв.Live».

Он также заявил, что очень важна «моральная поддержка», пишет РИА Новости.

Как ранее сообщил в интервью RT глава ДНР Денис Пушилин, республика в свете угрозы со стороны Вооружённых сил Украины рассчитывает на собственные силы.

Вместе с тем в Донецке понимают, что ситуация может пойти по «сложной траектории», поэтому местные власти не исключают обращения за помощью к Российской Федерации.

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