Басурин: Донецку нужна финансовая и военная помощь

Донецку нужна финансовая и военная помощь, заявил замруководителя Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин.

«Финансовая помощь, военная помощь тоже необходима по разным направлениям», — заявил он в эфире «Соловьёв.Live».

Он также заявил, что очень важна «моральная поддержка», пишет РИА Новости.

Как ранее сообщил в интервью RT глава ДНР Денис Пушилин, республика в свете угрозы со стороны Вооружённых сил Украины рассчитывает на собственные силы.

Вместе с тем в Донецке понимают, что ситуация может пойти по «сложной траектории», поэтому местные власти не исключают обращения за помощью к Российской Федерации.